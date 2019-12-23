23 Aralık 2019 Pazartesi

Frikikte Akıl Tutulması


Bir zamanlar frikik atarken topun başına Drogba ve Sneijder geçerdi şimdi Ömer geçiyor hem de sahada Falcao varken !
Ortayı Yapan zaman:
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