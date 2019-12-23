23 Aralık 2019 Pazartesi

Gökhan Töre & Emre Mor


Geçen sezon bittiğinde Terim'in ilk transferi sözleşmesi biten ve Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre olur diye düşünüyordum. Hem o hem taraftar Emre Mor'a umut bağladı ama olmadı...Yaşı,yeteneği gereği alınması gereken risk, Töre olmalıymış.
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