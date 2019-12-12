Tek Kurtuluş Üretim

Avrupa'da başarısızlık şu dönem sadece GS'nin değil tüm Türk takımların sorunu ve bu sorun mevcut durumla 1-2 senede çözülecek gibi değil. Döviz kurları, FFP kıskacı , UEFA yaptırımları devam ederken tek çıkış yolu ÜRETİM ! ... Her sene Ozan Kabak,Yusuf Yazıcı kolay değil elbet.Ya yetiştireceksin ya da Telles,Luyindama ,Marcao gibi değerli hale getirip satacak gelir elde edeceksin. Tabii ki bunun için iyi menajer ağı ve iş bilen yönetici de ayrıca gerekiyor.
Bazı gerçekleri gün gibi yüze vurmamış mı? - Slavia Prag'ın Şampiyonlar Ligi'nde topladığı puan sadece 2 olsa da çok daha ötesini başardıklarını söylemek gerekiyor. Barcelona, Dortmund ve Inter'in y...
7 saat önce
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