26 Aralık 2019 Perşembe

Yeni Kral Mbappe


21 yaşında iken kaç gol atmışlardı?
🇫🇷
Kylian Mbappe: 103
🇦🇷
Sergio Agüero: 75
🇧🇷
Neymar: 72
🇦🇷
Lionel Messi: 48
🇵🇹
Cristiano Ronaldo: 27
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