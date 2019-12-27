27 Aralık 2019 Cuma

En İyi Sağ Bek TAA


Alexander Arnold şu an dünyanın en iyi sağ beki bana göre... Prime zamanlarındaki Dani Alves veya Cafu performansı gösteriyor...
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