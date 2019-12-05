12 Aralık 2019 Perşembe

5 Büyük Lig



🇫🇷
PSG
🇫🇷
Lyon
🇪🇸
Real Madrid
🇪🇸
Atletico
🇪🇸
Barcelona
🇪🇸
Valencia
🇩🇪
Bayern
🇩🇪
Dortmund
🇩🇪
RB Leipzig
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Tottenham
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Man City
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Liverpool
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Chelsea
🇮🇹
Atalanta
🇮🇹
Juventus
🇮🇹
Napoli
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