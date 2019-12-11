11 Aralık 2019 Çarşamba

Lampard'tan Rekor


Frank Lampard, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı başaran ilk İngiliz oldu
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 