11 Aralık 2019 Çarşamba

Ozan Kabak'ın Değeri


Ozan Kabak, dünyanın en değerli genç oyuncuları listesinde 7. oldu. (Football Benchmark)
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Sancho: 116 milyon Euro
🇧🇷
Vinicius: 67 milyon Euro
🇧🇷
Rodrygo: 56 milyon Euro
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Odoi: 53 milyon Euro
🇮🇹
Kean: 38 milyon Euro
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Sessegnon: 35 milyon Euro
🇹🇷
OZAN KABAK: 30 milyon Euro
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