18 Aralık 2019 Çarşamba

Bir Zamanlar Beşiktaş


1993-94 sezonunda Şifo Mehmet, Sergen ve Rıza... Bu hafta teknik direktör olarak Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yendiler.
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