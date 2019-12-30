30 Aralık 2019 Pazartesi

Genç Aslandan Ziyaret


Bundesliga'da ayın futbolcusu seçilen Ozan Kabak Galatasaray'ı ziyarete gelmiş... Başarıların ile bu taraftar gurur duyuyor. Çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.


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