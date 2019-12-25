25 Aralık 2019 Çarşamba

Alex Teixeira Zor Transfer


Alex Teixeira ,Talisca gibi genç yaşta parayı,kariyere tercih eden topçulardan...Shakhtar'dan sonra Çin'e gitti 4 yıldır orada...Avrupa'da ,CL temposu olmadıkça o yetenekle her türlü iş yapar ama Ocak'ta Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum.
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