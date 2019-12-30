Yeni Enerji Yeni Güç Taylan

Taylan Antalyalı... Erzurumspor'dan beri tanırım. Sezon başı transfer olduğunda ümitliydim ama Terim sahaya sürmek için çok bekledi...17 yaşında çocuk değil ki bu Süper lig kariyeri olan 24 yaşında biri... Bitik,ayakta duramayan Selçuk ya da taraftarla kavga edecek duruma gelen Belhanda yerine çok daha önce denenmeliydi. Son maç sahaya ilk 11 çıktığı ilk maçtı. Harika oynadı üstüne asist yaptı ve gol attı. Topu ısrarla rakip ceza sahasına taşıyor. Yaşı genç,yıllık ücreti uygun,takıma aidiyet duyuyor daha ne istersin..Lemina ve Seri ile iyi bir üçlü oldu bu maçta..Zorluk derecesi yüksek lig maçlarında da başarılı olacağını düşünüyorum.
Belki CL seviyesi ya da PSG gibi takımlar için tartışılabilir ama lig için Taylan bence yararlı ve etkili olabilecek futbolcu.
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