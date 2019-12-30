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Beklenen Gün Geldi
''Uzun zamandır bu anı bekliyordum açıkçası, yıllardır bu anı bekliyordum. Takım olarak iyi mücadele ettik, futbol için zor bir zemin vardı ancak buna rağmen iyi mücadele ettik. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik, farklı skorla galip geldik. 2019 yılının son maçıydı, taraftarımızın önünde son maçımızı oynamıştık. Devreyi böyle farklı galibiyetle kapattığımız için çok mutluyum. Bugün biraz daha Falcao'ya yakın oynadım, hocamız öyle istedi. İyi de oynadığımızı düşünüyorum, elimden geleni yapmaya çalıştım. Aldığım her dakikada bunu göstermeye çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım ikinci yarıda bunu sürdürmeye devam ederim.''
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