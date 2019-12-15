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Unutulmaz Kadıköy Hatırası
Tomas Ujfalusi: "Burada olmak her zaman çok güzel, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Galatasaray'ın etrafında olmak, Galatasaray'la olmak çok güzel.
Ben zaten İspanya'dan buraya şampiyonluk yaşamak için gelmiştim, şampiyonluk yaşadık. Burada yaşadığım anılar çok özel. Fatih hoca hep büyük patrondu, öyle olmaya da devam edecek yaşadığı şampiyonluklar sebebiyle."
"Galatasaray her zaman kazanmak ister. Şu anki durumdan kimse mutlu değil. Galatasaray her zaman Şampiyonlar Ligi'ni ve şampiyonluğu hedefler. İstenmeyen sonuçların alındığı bir periyot oldu ama hala yarım sezon var."
"Şükrü Saraçoğlu'nda şampiyonluk kazandığımız gün buradaki en özel günlerimizden biriydi."
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