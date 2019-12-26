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Galatasaray Ocak Transfer Operasyonu # 1
Antalyaspor maçı sonrası Ocak transfer operasyonu resmen başlıyor... Sakatlık sonrası sözleşme askıya alınacaklar (Luyindama-Andone), Performans nedeniyle sözleşme iptali gündemde olan kiralıklar ( Nzonzi-Seri), Sözleşmesi 6 ay kalan ve gönderilmek istenen (Mariano-Nagatomo)
Yollar ayrılmak istenen futbolcular özetle bunlar...Ocak dönemi Marcao ve Belhanda için ayrılık benim için sürpriz olur. Sağlam bonservis girdisi zor... Bu olmayınca Alex Teixeria gibi bonservis istenen futbolcu transferi de maalesef zor.
Olabilecekler üzerinden konuşalım... Linnes ve Diagne kesin dönüyor. Onyekuru ve Saracchi muhtemelen 1,5 yıllık kiralık gelecek.Gidecek yabancı oyuncu sayısına göre stoper ve sağ açık transferi olabilir. Ve istemesem de maalesef Arda dönecek gibi...O ayrı bir yazı konusu zaten.
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