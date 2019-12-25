Marcelo Saracchi Yeni Telles Olabilir

Devre arası Mariano ve Nagatomo gider mi belli değil ama hem sağ bek hem sol bek yenilenecek gibi... Linnes tekrar takıma dönüyor. Nagatomo sağ bek oynayabildiği için yarım sezon daha kalabilir çünkü Şener'de sık sakatlanıyor.
Sol bek için düşünülen Uruguaylı Saracchi tarz olarak Telles tipi futbolcu.FFP devam ederken kiralama bedeli ödemeden yıllık ücreti 800 bin euroya alınacak potansiyelli bir futbolcu. Muslera varlığı ile uyum sorunu yaşamaz bence. Kiralık her futbolcunun aidiyet problemi olacak diye bir şey yok. Denayer,Onyekuru çok faydalı oldu. Nagatomo-Babel sonrası sol kanadı Saracchi-Onyekuru yaparsak uçar gider ol bölge.
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