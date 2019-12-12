skip to main |
skip to sidebar
Avrupa Defteri Kapandı
Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur...Sezon başı Babel,Nzonzi,Seri,Lemina,Andone üstüne Falcao gelince GS taraftarının %99'u ve FB - BJK taraftarı bile GS ligin çok üstünde kadro kurdu, 1 numaralı şampiyonluk adayı diyordu...
TV,radyo ve sosyal medyada ahkam kesen yorumcular GS diyor başka bir şey demiyordu...Olmadı...Bazen olmaz. Aşı tutmadı,beklenmedik sakatlıklar oldu,üstüne sezon kapatacak 2 ağır sakatlık geldi ve kötü sonuçlar bazı yabancı futbolcuların varlığını sorgulattı...
FFP nedeniyle gelir az olunca kiralık yüksek maaşlı ve imza parası verilecek görece yaşlı futbolcular tercih edildi...Telles-Onyekuru tipi adamları alacak para yoktu bu kadar net...Transferde tercih hataları var elbette bu hem yönetime hem Terim'e yazar.
Seri-Babel tarzı futbolcular yerine daha hızlı oynayan dinamik futbolcular tercih edilebilirdi. Pas futbolu bu oyuncu kimyası ile olmadı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder