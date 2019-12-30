Marcao Gelişime Açık

Marcao geçen sezona göre geri gitti ama bunda takımın genel durumu ve partneri Luyindama'nın ağır sakatlık nedeniyle takımda olmamasının etkisi büyük.Bir hata yaptığında berbat futbolcu kötü stoper diye linç edenleri anlamıyorum. Ayağı düzgün,tekniği yüksek,solak stoper şu an dünyanın arayıp bulamadığı topçu tipi...Henüz 23 yaşında olduğu unutuluyor. Bence hala gelişime açık ve tam olgunlaşması 27-30 yaş arası...1-2 sene içinde satıp para kazanacağın potansiyel mevcut bana göre.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder