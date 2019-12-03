3 Aralık 2019 Salı

Ya Ne Olacaktı?


Ödülü Messi'nin almasına şaşıranlar var...Bende onlara şaşırıyorum...

Lionel Messi, 2019
⚽
Gol: 54
🅰️
Asist: 23
👑
Şampiyonlar Ligi Gol Kralı
👑
La Liga Gol & Asist Kralı
🏆
La Liga
🏆
İspanya Süper Kupa
🥇
Altın Top
🥇
La Liga En İyi Oyuncu Ödülü
🥇
UEFA Yılın Forveti
🥇
FIFA Yılın Futbolcusu
🥇
Ballon d’Or

Şimdi dağılabilirsiniz...
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