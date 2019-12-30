30 Aralık 2019 Pazartesi

Fatih Terim Futbolu

Sadece ilk 30 dk da Galatasaray, 19 kez ceza sahasına girdi son maçta ve bunların 9 tanesini Taylan yaptı. İlk devre özlediğimiz Fatih Terim futbolu vardı sahada... Baskı,coşku ve istek..Sonuç alındı zaten 45 dk da 3-0 oldu bu oyunla...
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