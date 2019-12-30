30 Aralık 2019 Pazartesi

Gün Olur Devran Döner


Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırdı,
Ünal Aysal -Fatih Terim restleşmesi gibi karşılıklı açıklamalar olmuştu ama çok acayip durum...Uzun yıllar sonra Trabzonspor'da gördüğüm en iyi teknik adam performansıydı.
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