PSG 5 - Galatasaray 0

Kötü bir CL sezonunun sonuna nihayet geldi. Bu yılı CL anlamında hiç hatırlamak istemeyeceğiz. Bu yıl cak sıkan gruptan çıkmak değil Real Madrid ve PSG'nin olduğu gruptan çıkamamak anormal değil can sıkan her iki takım idman tadında maçlarla seni 5'lik 6'lık yapması..Yoksa maçlar kazanılır kaybedilir o sorun değil.
Yanlış tercihler bazı ruhsuz futbolcular ve sakatlıklar takımın tüm dengesini bozdu... 13 futbolcu ile Paris'e gidip maça forvet olarak Emre Mor ile başlayınca rakibin forvetleri de Neymar,İcardi,Mbappe,Cavani olunca 5-0 normal sonuç...
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