3 Aralık 2019 Salı

Ödüle Doymuyor LM10


Ballon D'or için doğmuş. #BallonDor
 
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2009
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2010
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2011
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2012
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2015
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2019
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