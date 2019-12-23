23 Aralık 2019 Pazartesi

Hoca Farkı


Büyük hoca ile ortalama hoca arasındaki fark, Terim ve Yanal farkı... Terim sürekli kaybetse bile atar gider yapıyor...Sesi çıkmayan,Ersun Yanal derbi kazanınca artistlik yaptı.
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