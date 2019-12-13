Belhanda Nereye Gidiyor?

Bence zor gider...Belhanda hakkında çok yazı yazdım. Çoğu konuda tekrara gerek yok. Bu sezon takım kötü ama Belhanda daha kötü... En önemlisi taraftar ile yaşadığı sorun sonrası saha içine odaklanmada problem yaşıyor. En ufak bir pas hatasında bile tribünlerin ona sabrı yok hemen ıslık başlıyor. İç saha maçlarında daha tedirgin bu nedenle.
Gelelim zor gider kısmına... Belhanda FFP devam ederken satılsa gelir getirecek 3-4 futbolcudan biri ancak satışı çok zor. Nedeni aldığı yıllık ücret..Garanti 3.3 bonuslarla beraber yıllık 4 milyon euro alıyor. 29 yaşında Çin-Katar-Arabistan'a gitmeye niyeti yok gibi. Avrupa'da da bu performans ile takım bulamaz bulsa bile vergi sonrası 2 milyon ancak kazanır . Bu nedenle basın sürekli gidecek yazsa bile 1,5 yıl sözleşmesi olan Belhanda bence çok zor gider.
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