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Sürpriz Yok
Takimlarin piyasi degeri ve Sampiyonlar Ligi’ndeki konumlari tamamiyle ortusuyor. Arada maç özelinde sürpriz sonuçlar olsa da gün sonunda resmen ''kasa kazanıyor '' gibi...CL zenginler kulübü oldu son 10 yılda...
Herkes GS eskiden Real Madrid-PSG gibi takımları yeniyordu , eliyordu diyor...2000'ler ya da 2010 için o tip takımlar ile GS arasındaki gelir,transfer bütçesi,futbolcu kalite farkı bu kadar açılmamıştı.
Neymar 222 milyon Euro mesela...Çok abartılı ücretler olsa da makas çok açıldı maalesef.
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