30 Aralık 2019 Pazartesi

İki Yıldız Yolda


Sivasspor'un bu sezon 4-5 maçını 90 dk. izledim kalan 12 maçın geniş özetine baktım... Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gerçekten çok çok iyi futbolcular...Eğer çıkan haberler doğru ise ve Galatasaray sezon sonu için anlaştıysa iyi transferler.
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