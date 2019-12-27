27 Aralık 2019 Cuma

Kırmızılar Şampi


En yakın rakibini dağıttı Liverpool Leicester City 0 - Liverpool 4 Şampiyonluk artık çok yakın...Çok başka seviye futbol oynuyorlar.
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