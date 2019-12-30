Galatasaray 5 - Antalyaspor 0

Bu ligde kaliteli pas oyunu oynamak çok zor...Selçuk-Belhanda,Babel,Nzonzi gibi ağır temposuz futbolcular yerine daha dinamik,hızlı olan Taylan,Seri,Lemina sahada olunca oyuna tempo ve coşku geldi.
eerken gol ve baskılı iştahlı oyun herkesi mutlu etti. İlk devre 3-0 ama Onyekuru tarzı bir olsa rahat 5-6 olabilirdi... Taylanın rakip ceza sahası içine yaptığı koşular Falcao'yu da rahatlattı. Geçen hafta Göztepe maçına 4-4-2 formasyonunda Belhanda-Selçuk ile çıkmak çok yanlış karardı zaten.
Devre arası mevcut futbolu ve transferler sonrası ne oyun ortaya çıkar ayrıntılı yazarım.
5-0 gibi temiz galibiyetleri özlemişiz.
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