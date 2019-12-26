26 Aralık 2019 Perşembe

UEFA Top 30


UEFA, tüm zamanların en başarılı 30 kulübünü açıkladı. Galatasaray 23. sırada.
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