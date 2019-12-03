3 Aralık 2019 Salı

LM'den LM'ye


Devir teslim yapıldı,emaneti geri aldı diyelim...
Ortayı Yapan zaman:
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