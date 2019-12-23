23 Aralık 2019 Pazartesi

Terim'in Yanlışı


GS maça Selçuk yerine Taylan ile çıksa en kötü ne olur? En kötü yenilir... Şimdi de yeniliyor zaten. Ne tribündeki taraftar ne de TV de maç izleyenler Selçuk’u sahada görmek istemiyor...Terim bunu nasıl anlamıyor şaka gibi.
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