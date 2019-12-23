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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
23 Aralık 2019 Pazartesi
Terim'in Yanlışı
GS maça Selçuk yerine Taylan ile çıksa en kötü ne olur? En kötü yenilir... Şimdi de yeniliyor zaten. Ne tribündeki taraftar ne de TV de maç izleyenler Selçuk’u sahada görmek istemiyor...Terim bunu nasıl anlamıyor şaka gibi.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Pazartesi, Aralık 23, 2019
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Fatih Terim
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