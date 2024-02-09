Yeni Sol Bek Köhn

4 Şubat 1999’da Almanya’nın Hamburg kentinde doğan ve Gana asıllı olan sol bek oyuncusu, Bramfelder ve Hamburg altyapılarında yetişti.
2017 yılında büyük potansiyel görülerek Bayern Münih’in altyapısına geçiş yapan oyuncu, 2020 yılında Hollanda’nın Willem II takımına transfer oldu. Köhn, 2022-23 yaz transfer sezonunda ise Hannover ile anlaşarak son olarak burada forma giydi. Bundesliga 2’de bu sezon 20 maça çıkan Derrick, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Köhn ayrıca Almanya U19 Milli Takımı’nda bir kez forma şansı buldu. Hücumu seven bir sol bek olarak çıktığı maçlarda asist özelliğiyle ön plana çıktı. Bayern Münih II ile çıktığı 90 maçta 15 asist kaydetti. Hannover’da ise A takım seviyesinde 56 maçta 12 asist ve 8 gole imza attı.
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