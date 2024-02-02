Çok Büyük Karakter

Jürgen Klopp: "İnsanlar bazen bana neden sürekli gülümsediğimi soruyorlar. Yenilgiden sonra bile bazen gülümsüyorum. Nedeni basit: Oğlum doğduğunda futbolun bir ölüm kalım meselesi olmadığını anladım. Biz hayat kurtarmıyoruz, futbol sefalet ve nefret yaymamalı, bu spor çocuklara daha çok neşe getirmeli.
Küçük bir yuvarlak topun birçok oyuncumun hayatına neler katabileceğini kendi gözlerimle gördüm. Mohamed Salah, Sadio Mané, Robert Firmino ve diğer birçok oyuncumun hikayesi kesinlikle inanılmaz. Almanya'da gençliğimde karşılaştığım zorluklarla kıyaslanamayacak zorlukların üstesinden geldiler. Kolayca vazgeçebilecekleri pek çok an oldu ama asla vazgeçmediler.
Onlar tanrı değiller. Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediler.
Bakambu'nun eksikliği gibi bir yorumu kabul etmek zor - Bakambu'nun eksikliği gibi bir yorumu kabul etmek zor. Zaten var olmadı ya da edilmedi ki "eksiklik" olarak görelim. Icardi'nin sakatlık kaynaklı en zor...
5 saat önce
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