1 Şubat 2024 Perşembe

2 Yıl Devam Etmeli


 Bana göre 11 değil direkt 2 yıllık sözleşmeyi hak ediyor. Hele seneye sahada 11 yabancı serbest iken çok mantıklı. Muslera Galatasaray için bir kaleciden fazlası artık. Saha içi ve saha dışı lider ve ikonik bir karakter.

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