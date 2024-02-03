3 Şubat 2024 Cumartesi

Nelsson'dan Açıklama


 İyi bir performans, iyi bir gol ve iyi bir üç puandı bizim için. Benim için çok önemli bir goldü. Bu benim ikinci golüm. 1-2 hafta önce yine atmıştım. Çok önemli bir üç puanı elde ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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