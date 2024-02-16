Serge Aurier Galatasaray'da

Çok mutluyum böylesine tarih dolu bir kulübe gelmiş olmaktan dolayı. Burada daha önce oynamış Fildişili arkadaşlarım var. Onlarla sohbet ettim. Benim için çok büyük bir gurur burada oynamak. Kupa devam ederken taraftarımızdan çok mesaj aldım sosyal medyadan. Buraya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Galatasaray taraftarı ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Çok köklü bir kulübe geldim. Çok büyük bir taraftarı olan bir kulüp. O yüzden çok mutluyum.
Açıkçası turnuvayı ve kupayı kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle kendi taraftarımızın önünde bir kaptan olarak bu anı yaşamaktan dolayı çok mutluyum.”
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