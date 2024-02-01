1 Şubat 2024 Perşembe

Frikik Üstadları


 Bir zamanlar topun başına Selçuk Sneijder Drogba geçerdi... Yıllar sonra onu hatırladım.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 