Okan Hocadan Açıklama

Avrupa bizim için çok önemli. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde oynama hedefi koymuştuk.. Oradan Avrupa Ligi’ne geçmemiz ve buradaki, hedeflerimize ulaşmamız için yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Önemli olan burada maç maç düşünmek. Kendi sahamızda oynayacağız. Eskisi gibi gol avantajı yok. İki sahada gollerin eşit olduğu bir oyun ortaya çıkacak. Futbolun zevki biraz daha arttı. Kendi sahamızda taraftarımızla kurduğumuz üstünlükle birlikte kazanarak devam etmek. Oyunumuzu taraftarımızla birleştirdiğimizde neler yapabileceğimizi her zaman gösterdik. Amacımız bu maçı kazanarak bir sonraki maça avantajlı çıkmak.”
“KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”
“Kendi liginde geçen senenin şampiyonu olmuş iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ligde lider durumdalar. uzun bir aradan çıktılar. Bu bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı bilemiyorum. Bizim de yüksek tempoda ve yoğun fikstürde oynadığımız maçlar var. Bu maç öncesinde hem dinlenme hem çalışma şansımız oldu. Bu maça yüzde yüzümüzle hazırız. Elimizden gelenin en fazlasıyla kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. İyi başlayıp maçın sonuna kadar iyi devam etmek zorundayız. Maç içinde sabıra ihtiyacımız var. Galatasaray taraftarına yakışır bir oyun çıkarmaları konusunda oyuncularıma güveniyorum.”
“DÖRT KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ”
“Takım oyunu içindeyiz. Takımın başında olsam da çalışanlarımız, yönetimimiz ile birlikte bir performans sergiliyoruz. Bu performansta tabii ki iniş ve çıkışlar olabiliyor ama ana amacımız Galatasaray’ın başarısı. Sergilediğimiz birliktelik artarak devam ediyor. Bunu ne zaman yakalarsak saha içinde ve dışarıda net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik bize galibiyetler, başarılar getiriyor. Geçen sene şampiyonluk getirdi. Bu sefer daha fazla hedef var. Ligdeki hedefimiz, Süper Kupa ve Avrupa Ligi hedeflerimiz. Dört kupayı kazanmak istiyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için bu birlikteliğe yine ihtiyacımız var. Bunu sağladığımızda Galatasaray’ın ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Ben de oyuncularımla birlikte sahadaki mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorum. Stada gelen herkesin oyunumuza katılmasını istiyoruz.”
Futbolun içerisinde her gün farklı hikayeler, farklı maçlar var. O yüzden oyun içinde sabırlı olmak gerekiyor. Hep beraber kazanmak için bazen çok farklı şekilde oynamamız gerekiyor. Hedefimiz genel olarak kazanmak. Şampiyonlar Ligi’nde bunu oyun ve duruş olarak gösterdik. Sırada Avrupa Ligi ve kendi ligimiz var. Burada tekrar başarılı olmak ve Galatasaray armasını tekrar bir kupa ile taçlandırmak istiyoruz. Bazen burada rekorlar ve rakamlar konuşuyoruz ama kazanan her zaman Galatasaray oluyor.
“KİMİN OYNADIĞI DEĞİL, NASIL OYNADIĞIMIZ ÖNEMLİ”
Transfer dönemini güzel şekilde kapattık. Oyuncularımızdan sadece Serge kalmıştı. O da bugün bize katıldı. Kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Başkanımız, Yönetim Kurulumuz istediğimiz takviyeleri yaptı. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli ve tecrübeli oyuncularımız var. Son iki maçta bunu oyun olarak gösterdik. Maçların büyük bölümlerinde takım olgusunu yakaladık. Kimin olduğu değil, nasıl oynadığımız önemli. Burada çok geniş bir kadroya sahibiz. Bu kadroyla dört tarafta aynı şekilde mücadele edeceğiz.
“Sacha bizim için önemliydi ama onun yerine oynayanlar en iyisini yapmaya çalışacak. Elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağım. Performans beklentim yüksek. Bu anlamda son iki maç bizim için ölçü oldu.”
“TÜM OYUNCULARIMIN HAZIR OLMASI GEREKİYOR”
“Transfer ettiğimiz oyuncuların yanı sıra Abdülkerim ve Sergio sakatlıktan döndü. Hakim Ziyech kaldı. Onun dışında sıkıntımız yok. Bu döngü içinde bazen biz değiştireceğiz, bazen oyuncular kendi değişecek. Puan kaybına tahammülün olmadığı ligde yaşıyoruz. Her şeyimizi hep kazanmak üzerine oluşturuyoruz. Avrupa’da da yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncu kalitemiz çok yüksek. Çok fazla maç sayısına ulaştık. Bu yüzden tüm oyuncularımın hazır olması gerekiyor. Hepsine önemli şanslar gelecek.”
“AVRUPA’DA KOLAY MAÇ YOK”
“Copenhagen’i kimse tanımıyor ama kolay rakip olarak görüyor. Ne takımı seyretmiş ne oyuncusunu biliyor… Herkes o yüzden Copenhagen kolay takım diyor. Oynadıktan sonra görüyorsunuz ve insanlar da seyredebiliyor. İlk maçta Copenhagen ile 2-2 berabere kaldıktan sonra çok büyük eleştiri aldık. Nasıl yenemezsiniz diye. Şampiyonlar Ligi’nde kolay tkaım yok. Sparta Praha da aynı şekilde. O da Copenhahen’e elenerek Avrupa Ligi’ne geldi. İyi ve gruptan çıkmış bir takım. Oyun olarak güçlü, kaliteli oyunculara sahipler. Biz de iyi maçları daha iyi oynuyoruz. Bu maçı önemsiyoruz. Konsantre olduk. Karşımızda oynayan bir rakip var. Biz de bu maçları daha iyi oynuyoruz. Hedefimiz ilk maçta kazanmak.”
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