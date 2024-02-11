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Davinson'dan Açıklama
Kendimizi iyi bir şekilde hazırlamıştık. Oyunun başından itibaren kendimizi koyabildik sahanın içerisine. Oyunu kontrolümüz altına aldık, gollerimizi de bulduk daha sonrasında. Onlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyorduk. Golleri attıktan sonra ikinci yarıda daha ileride baskılı olmaya bizi zorlamaya başladılar. Biz ona rağmen birçok fırsat bulabildik. Bunları gole çeviremedik. Sonuçta attığımız goller sayesinde üç puanı aldık. Oynamaya her zaman hazır olmamız gerekiyor. Her maç en iyimizi vermemiz gerekiyor. Bir sonraki maç Galatasaray’da en önemli maçtır. Bence takım hazır ve her maçta iyi hissediyor. Her şeyi kazanmak istiyoruz kupa olsun, lig olsun ve Avrupa olsun… İlk maçımız her zaman en önemlisi. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışıyoruz.”
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