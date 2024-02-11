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BAY'dan Açıklama
“Öncelikle yendiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak gerçekten çok iyi bir mücadele verdik ve maçı kazandık. Taraftarımız maçın başından sonuna kadar bizi çok iyi desteklediler. Onlara da çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımı kutluyorum çok iyi bir mücadele verdiler sahada. Gerçekten çok çalışıyorum. Antrenmanlarda bolca ekstra çalışıyorum. Kendi özel bir ekibim var zaten. Maç analizi yapıyorum, hocalarımla fikir alışverişi yapıyorum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum. İnşallah çok daha geliştirmek istiyorum.”
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