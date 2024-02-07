7 Şubat 2024 Çarşamba

Alternatifler Görüldü


 Vinicius fikir verdi sıkışan maçlarda 4-4-2 olarak Okan hoca sahaya atar. Kazma stoperlerle boğuşacak yapıda ve 3-4 maçı tek başına çözer bana göre. Tete biraz daha hareketlendi. Gelecek sol bek ve sağ bekle yeni bir takım olacağız.

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