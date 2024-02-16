Okan Hocadan Açıklama

Uzun süre 10 kişi oynadık. Bir kere maçtan önce tabii ki rakipten beklentimiz özellikle hücumlara etkili çıkmasıydı. Zaman zaman önde baskı yapan, zaman zaman kendi sahasında bekleyen, pozisyon veren, alan da bırakan bir rakipti. Aslında maçın genelinde bunu gördük. İlk yarıda çok fazla aslında bire birleri doğru yapsak. Son cezası çevresindeki paslarımızı doğru yapsak gol atma şansınız olurdu. 1-0’dan sonra 2-0 ve 3-0’ı yakalama şansımız olurdu; ama çok da etkili bir şekilde hücuma çıkan bir takım vardı."
"İkinci yarı başında duran top sonrası bir gol yedik. Daha sonra tabii ki 10 kişi kalmamız sonrasında oyun olarak bizde çok fazla bir şey değiştirmedi. 11’e 10 yaklaşık 18 dakika oynadık. Orada da bence hücum olarak etkili işler yaptık; ama savunmada yine geçişlerde rakibimizin pozisyonları oldu. Aslında oyunun genelinde maçı kazanmak istedik. 10 kişi kaldıktan sonra da yine hamlelerimiz oldu. Oyun içersinde bir çok formasyon değiştirdik."
"Önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Oyun olarak etkili bir takıma karşı avantaj yakaladık. Tabii ki henüz bir şey kazanmadık; ama önemli avantaj yakaladık. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. İkinci maç için bu önemli. Rakibimizde üç kişi cezalı duruma düştü. İnşallah ikinci maça hazırlanacağız. Şu anda tekrar lig maç düşünmeye başladık."
"Rakip sahada hem konsantrasyon olarak hem mücadele olarak hem de kalite olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Onu da yapacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi çok zorlu fikstürde gidiyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri çok geniş bir bençimiz yok. Savunmadaki oyunculardan bugün Kaan çıktı. Davison’u aldık oraya. Rakibe karşı 3-4-3’e döndük. Maçın başında zaten buna yakın bir şey yapıyorduk; ama devamında tekrar kırmızı kart sonrası Barış’ı arkaya çektik. Çok fazla hamile gücümüz arkada kalmadı. Abdülkerim'in ilk maçıydı uzun zamandan sonra; ama öndeki hamlelerimiz daha iyiydi. Orada biraz daha genişliğimiz var."
"Aurier Afrika Kupası’ndan geldi. O da üst üste yedi maç oynadı. Son maçta arkasında bir çekme olmuştu. Yener Hoca kontrollerini yaptı. Onda da ikinci derece zorlanma olduğunu söyledi Yener Hoca. Ne zaman dönecek bilmiyoruz. O yüzden bu anlamda da mevki olarak zorlandığımız yerler oldu."
"Gol atacağımıza hep inandım; ama bir yandan da bu tür pozisyonlar verebileceğimizi de gördüm; çünkü çok öne çıktık. Abdülkerim de uzun zaman sonra ilk defa hani bizimle iki gün antrenman yaparak direkt maça çıktı. Oynatmak zorunda kaldık. Belki oyunun gidişatına göre oynatmayabilirdik; ama oynatmak zorunda kaldık. Muslera’nın ayakta kalarak yaptığı kurtarış çok önemliydi."
"Icardi’nin golünde Barış'ın 90. Dakika topu oraya götürmesi, Carlos'un savunmayı biraz daha üstüne çekmesi Icardi’nin orada ceza sahası üstüne alıp attığı gol de muhteşemdi."
"Taraftarımız her zaman muhteşem. Bugün gerçekten takımın yanındalardı. Çok iyi bir şekilde desteklediler. Onlarla birlikte burada tabii ki çok büyük atmosfer yaratıyoruz. Çok yoğun bir de fikstürden geçiyoruz. 40 maça yaklaşıyoruz neredeyse.Takım üzerinde de zaman zaman yorgunluklar oluyor ama seyircimizle birlikte birleştiğimizde çok etkili oyunlar ortaya koyuyoruz."
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