3 Şubat 2024 Cumartesi

Kazanmak Önemliydi


 Bugün kazanmak önemliydi. Ligin zor deplasmanlarından birinde oynadık. Samsunspor gerçekten iyi mücadele etti. Kazanmayı bildik. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmadı. Galibiyet onlara armağan olsun.”

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