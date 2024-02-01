1 Şubat 2024 Perşembe

Bir Başka Joker Berkan


 Sezon başı gitmesi kendi tercihiydi ama olmadı. Dönmesi çok doğru. Hem orta saha için hem sol bek için sorunsuz bir alternatif. Asla büyük bir yıldız değil elbette ama ne alacağını iyi bildiğin bir profesyonel.

Ortayı Yapan zaman:
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