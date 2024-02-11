Bir Hikaye Yazıyoruz

"Maça oyun, konsantrasyon, taktik disiplin ve seyircimizin coşkusula birlikte çok iyi başladık. Rakibe çok net baskılar yaptık. Rakibimizin oyun kurmada neler yapacağını çok iyi biliyorduk. Bunlara net önlemler aldık. İlk yarıda baskılarla kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik. Sadece ilk yarının sonlarına doğru kalemize geldiler."
"Oyun kurmada da doğru işler yaptık. Top daha fazla bizde kaldı. Girdiğimiz pozisyonlar ve gol beklentisiyle daha üstün bir oyun ortaya koyduk. Yetmemesi gerekiyordu. İkinci yarı biraz daha kendi kalitemizin altında oynadık. Zaha’nın geniş alanda bire birlerini düşündüm. O çok net bir şekilde ortaya çıkmadı."
"Topa sahipken direkt olarak üçüncü golü düşünebilirdik. Rakibimizin baskıları ve pozisyonlar oldu. Rakibimizi mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. İyi bir kadroya sahipler. Günün sonunda istediğimiz, kazandığımız bir karşılaşma oldu. Bizi bugün burada destekleyen muhteşem taraftarımızı beş gün sonra, Avrupa Ligi’ndeki Sparta Prag maçında aynı şekilde bekliyoruz. Bizi sahada itmeleri performansımızı ciddi şekilde artırıyor. Türkiye için önemli bir maç olacak. Hedefimiz orada da turu geçmek."
"BİR HİKAYE YAZMAYA ÇALIŞIYORUZ"
"Kazanmak için oynuyoruz. Takımın başında ben varım ama camia olarak, oyuncularımızın performansıyla, taraftarımızla bunları kazanıyoruz. Ben de bu işin başındaki insanım. Bu, benim başarım gibi gözükse de camiamızın başarısız. Benim görevim takımı hazırlamak, oyuncuları en iyi şekide sahaya çıkarmak. Bu anlamda oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Yüzde yüzlerini veriyorlar. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. İç saha performansımız muhteşem. Dış sahada da çok maç kazandık. Ligde çok iyi gidiyoruz. Play-off ve Şamoiyonlar Ligi ile birlikte 38-39 maç oynadık. Burada tüm camia bir hikaye yazmaya çalışıyoruz."
"Ana amacımız şampiyon olmak. 24. şampiyonluk bizim için çok önemli. Geçen sene burada bir kupa kaldırdık. Bir kupa daha kaldırmak istiyoruz. Türkite Kupası’nda ve Avrupa’da devam ediyoruz. Süper Kupa oynayacağız. Önümüzde çok fazla kupa kazanma şansı var. Oyuncularımla birlikte taraftarlarımıza en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız, Yönetim Kurulumuz, hep birlikte bütünüz. Bu bütünlük bize inşallah başarıyı getirecek."
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