Burada Olmayı Muslera'ya Borçluyum

Çok önemli bir maç bizim için. Rakibimiz farklı bir takım. Yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Dikkatimizi vererek konsantre biçimde oynamamız gerekiyor. Buraya mücadelemizle geldik. Şampiyonlar Ligi’ndeki gibi konsantre şekilde mücadele etmeliyiz. Hafta içinde iyi çalıştık. Kendi taraftarımızın önünde, kendi sahamızda oynayacağız. Bu iyi bir avantaj olacak."
"ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"
"Amacımız Şampiyonlar Ligi’nde olmaktı. Sonuçtan bağımsız düşünürsek maçlardaki genel oyun itibarıyla daha fazla puan almalıydık. Sonuç olarak Avrupa Ligi’nde devam ediyoruz. Hala Avrupa’da ülkemizi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Bir sonraki safhaya geçebilmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kulübümüzün tarihini biliyoruz. Amacımız son ana kadar mücadele etmek. En yüksek noktaya gelebilmek. Bu ligde de başka liglerde de ilk önce önümüzdeki maça odaklanıp adım adım gitmemiz gerekiyor. Güçlü bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacağımıza inanıyoruz."
"OKAN HOCA İLE ÇALIŞMAK BiR KEYİF"
"Galatasaray’da 1,5 senedir buradayım. Tutkuyla, takımı için oynayan bir insanım. Sırtımda soyadım yazıyor ama benim önce ilk önce arma gelir. Sahaya çıktığım zaman elimden gelen her şeyi yapmak ve taraftarımı mutlu etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımı ve hocamı da mutlu etmek için uğraşıyorum. Okan Hoca ile çalışmak benim için bir keyif. Çok karizmatik ve takımı bir araya getiren bir teknik adam. Takım içinde bulunan herkes bizi çok iyi hissettiriyor. Geldiğim andan bu yana bunu yaşıyorum. 28 yaşındayım. Bu kadar önemli bir takımda kendimi bulup Avrupa’da mücadele edebildiğim için çok mutluyum. Bu formayı her gün giydiğimde çok mutluyum. Okan Hoca tarafından çalıştırılmak benim için büyük onur. Gelecekte büyük başarılar kazanmaya devam edeceğine inanıyorum. Galatasaray’da da umarım uzun seneler hep birlikte birçok başarıya imza atacağız. Bana verdiği güven sebebiyle kendisine teşekkür etmek istiyorum."
"Geldiğimden beri uzun zamandır gol atmıyorum. Her çıktığımda bunun hayalini kuruyorum. Bu da kaygılandığım bir şey değil. Önemli olan takımın kazanması. Her maç takıma maksimum fayda sağlamak istiyorum. İçten içe gol atmak da istiyorum."
"GALATASARAY'DA OLMAYI MUSLERA'YA BORÇLUYUM"
"Nando oyunu ve insan olarak kadromuzdaki en önemli oyuncu. Soyunma odasını yönetmesi, yeni gelen oyunculara yardımcı olması… Bu formayı giyiyorsam ona borçluyum. Onun aramasıyla hemen ikna oldum. Galatasaray tarihi açısından inanılmaz bir insan. Bu kulübe senelerce hizmet edeceğini düşünüyorum. Ben burada kaç yıl daha olacağım bilmiyorum ama burada yaşadığım her şeyi ona borçluyum. Onunla birlikte bu formayı giymek benim için ayrıca bir onur."
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