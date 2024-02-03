Carlos Vinicius Galatasaray'da

25 Mart 1995’te Brezilya’nın Bom Jesus das Selvas kentinde doğan Carlos Vinícius, Santos ve Palmeiras altyapılarında kendini geliştirirken ilk büyük transferini Serie A’nın köklü ekibi Napoli’ye yaptı.
2018-19 yaz transfer sezonunda Real SC’den Napoli’ye 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu; ancak İtalyanlar onu Rio Ave ve Monaco gibi kulüplere kiralık gönderdi.
Monaco’daki performansının ardından Benfica’ya 2019-20 sezonunda 17 milyon Euro’luk transfer yaptı. Portekiz ekibinde 50 maça çıkan oyuncu, 24 gol ve 13 asistlik iyi bir performans ortaya koydu. 2019-20 sezonunda 18 kez fileleri havalandırarak Liga NOS’ta gol kralı oldu. Ayrıca takımıyla birlikte Portekiz Süper Kupa’yı aldı. Benfica’da geçirdiği bir sezonun ardından İngiltere Premier Lig’e Tottenham ile adım atan Sambacı, sonrasında PSV Eindhoven’da da bir dönem kiralık olarak forma giydi.
28 yaşındaki santrfor son olarak 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham’a transfer gerçekleştirmişti. 50 maçlık İngiltere Premier Lig tecrübeli bulunan Vinícius, bu arenada 8 gol kaydetti.
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