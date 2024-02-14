14 Şubat 2024 Çarşamba

Kesişen Yollar


 Frank De Boer ve Jardel yolları Galatasaray'da keşisti.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 