19 Şubat 2024 Pazartesi

İngiliz Anahtarı Berkan


 Ara transferde geri gelen Berkan çok faydalı oynuyor.

Sol bek-Orta sahayı mükemmel yedekliyor.
Ortayı Yapan zaman:
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